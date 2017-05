Nicole Kidman megmutatja, mi az a féktelen bulizás

Nicole Kidman 49 éves, de így is megmutatja, mi az a féktelen bulizás. Elle Fanning is elereszti magát, és egy punk srác gatyájában matat. Fogadni mernénk rá, hogy a How to Talk to Girls az Parties című sci-fi-vígjáték önfeledt mosolyt ragaszt majd az arcunkra.

Csütörtökön azt írtuk a dél-koreai Okjá-ról, hogy az idei év legzseniálisabb agymenése lehet, de egy nap sem telt el, és máris egy komoly kihívója érkezett ezért az elnevezésért. Kiadtak három rövid részletet a How to Talk to Girls at Parties című sci-fi-vígjátékhoz, és bizarr dolgok egész sorozata történik bennük. Nem vitás, szédítő kaland lesz ez a film.

Az első ízelítőben a Zan nevű lányt eljátszó Elle Fanning azt kérdezi, hogy mit is jelent az, hogy punk. A választ a David Bowie-nak maszkírozott Nicole Kidman szemlélteti, aki a követői élén lázadást szít. A színésznő 49 éves, de idén ő fogja megmutatni, mi is az a féktelen bulizás.

Fanning a fenti részletben még visszafogottnak tűnik, de már azzal megrökönyödésre készteti Ennt (Alex Sharp), hogy a ruhája megrövidítése után felszólítja, csináljon még több punk dolgot vele.

A How to Talk to Girls at Parties Neil Gaiman novellájából készült, és eredeti módon vegyíti a sci-fit a hetvenes évek végi punk szubkultúra ábrázolásával. Sharp egy félénk srácot játszik, aki egy bulin végre eljut oda, hogy szóba elegyedik egy lánnyal, de kisvártatva arra is rá kell jönnie, hogy Elle Fanning karaktere nem egy másik országból, hanem egy másik bolygóról érkezett.

A fenti kedvcsinálóban, ha jól értjük, osztódással szaporodnak a földönkívüliek. De az is lehet, hogy a srácok csak túl sok tudatmódosító szert tömtek magukba.

A harmadik ízelítőben azt láthatjuk, hogy a másik bolygóról érkezett lány nagy kedvvel veti bele magát a punkok életébe, és Enn alsónadrágjába is belenéz. „A péniszed kicsi és redőzött, mint egy apró virág” – mondja a srácnak.

Úgy tűnik, hogy John Cameron Mitchell egy vad, pörgős és fantáziadús filmmel állított emléket a kamaszkori szerelemnek. Már most fogadni mernék arra, hogy a How To Talk to Girls at Parties önfeledt mosolyt ragaszt majd az arcunkra. A film május 21-én versenyen kívül debütál a cannes-i fesztiválon, arról még nincs információ, hogy a világpremier után mikor kerül fel a mozik műsorára. A novella angol nyelven teljes egészében elolvasható Neil Gaiman oldalán.