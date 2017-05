Arnold Schwarzenegger ismét visszatér mint Terminátor

A Screen International Cannes-ban kérdezte Arnold Schwarzeneggert a jövőbeli filmterveiről, és több olyan projektet is emlegetett, amelyek hallatán a rajongók a szívükhöz fognak kapni. A legutóbbi Terminator-film borzasztóan sikerült és a pénztáraknál is alulteljesített. Több hónapos ködösítés után a Paramount stúdió levette a folytatást a premiernaptárából, ezzel elismerve, hogy nem akarja a Genisys-ben újrakezdett történetet folytatni.

Úgy tűnt, hogy a Terminátor-sorozathoz most egy ideig nem nyúlnak. Scwarzenegger azonban elárulta, hogy nemrég találkozott James Cameronnal, az első és a második rész rendezőjével, és ismét visszatér Terminátorként. „A projekt halad előre, Cameronnak jó ötletei vannak arról, hogyan lehet folytatni a franchise-t, és én is benne leszek a filmben."

A legendás rendező producerként vesz részt a következő Terminátor-film munkálataiban, az Avatar folytatásai mellett nem vállalt be még egy rendezői melót. Tavaly megkérdeztük az olvasóinkat, mit szeretnének, mi legyen a franchise jövője, és a legtöbb szavazat arra érkezett, hogy ezt már csak Cameron tudja feltámasztani.

Schwarzenegger a Conan, a barbár rebootjáról is beszélt: „Éppen újraírják a forgatókönyvet, az az elképzelésünk, hogy megcsináljuk.” Az Ikrek című filmsikeréről is felvetődött, hogy folytatást kap. A filmsztár bizakodóan nyilatkozott, szerinte egy hónap múlva készen lesz a forgatókönyv, is megerősítette, hogy rajta kívül Danny DeVito és Ivan Reitman rendező is visszatér majd, illetve Eddie Murphy is játszik majd a Triplets, vagyis Hármasikrek című filmben.