Nézze meg, milyen csodákat tartogat a magyar akciófilm!

Alig pár héttel a cannes-i világpremier után jövő csütörtökön már meg is érkezik a magyar mozikba a Jupiter holdja. Mundruczó Kornél új filmjében csak úgy sorjáznak a döbbenetesen látványos jelenetek, amelyeknek mindössze egy töredékét villantották fel az eddigi előzetesek, és a most kiadott négy részletet is nyugodtan megnézhetjük - így is bőven lesz majd min ámuldozni a vászon előtt.

Bizonyára már mindenki nagyon kíváncsi a Cannes-ban debütált Jupiter holdja című misztikus akciófilmre, amelyet perceken át tartó tapssal ünnepelt a díszbemutató közönsége a világ legfontosabb filmfesztiválján, és amely magyar alkotás létére elképesztő vizuális megoldásokkal van tele. A hazai premierre már csak pár napot kell várni, addig is itt van négy részlet Mundruczó Kornél filmjéből, amelyekből egy kicsit megismerhetjük a két főszereplőt, illetve egy metrós üldözésből is ízelítőt kapunk.

Az első jelenetben a Szíriából a zöldhatáron az országba érkezett Aryan (Jéger Zsombor) egy tisztáson fekszik, miután egy túlbuzgó rendőr (Cserhalmi György) három golyót eresztett a mellkasába. A fiú nemcsak, hogy túlélte a sebesüléseit, de még szuperképességre is szert tett, amellyel itt szembesül először. Látszik, egyelőre ő sem tudja mire vélni, hogyan lett képes hirtelen több tíz méter magasban bukfencezni a levegőben.

A második videóban a srác és a menekülttábor orvosának (Merab Ninidze) első találkozását nézhetjük meg. Már az felér egy kisebbfajta csodával, hogy a fiú a saját lábán áll a három lőtt seb ellenére, de aztán a földtől is elemelkedik, sőt, a környezetében is változást idéz elő, pár vércsepp is lebegni kezd körülötte.

A harmadik részlet visszatérít minket a földre. Stern, a tábori orvos az üzlet lehetőségét látja meg a csodatevő fiúban, és egy kocsmában beszéli rá arra, hogy dolgozzanak együtt. Figyelmezteti, hogy az emberek félnek a csodától, ezért ne mutogassa senkinek a képességeit. Aryan persze belemegy, hiszen így hivatalos okmányokhoz juthat.

Az utolsó videó a budapesti metróban játszódik, ha rákattint, egy üldözés kellős közepébe csöppenhet bele. Egy gyanús, a táskáját védő alak után fut Aryan, illetve az orvos sem szeretné szem elől veszíteni a fiút, így harmadikként ő is bekapcsolódik a hajszába.

A Jupiter holdja június 8-án kerül a magyar mozikba.