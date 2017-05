David Lynch megható perceket élt át Cannes-ban

A hétvégi tévés premier után csütörtök este Cannes-ban is levetítették a Twin Peaks harmadik évadának első két részét, a teremben hatalmas ovációval, öt percen át tartó tapsviharral köszöntötték David Lynchet – számolt be a Deadline. A rendező – amint az a lenti videóban is látható – meghatódva fogadta a szűnni nem akaró ünneplést.

Az este folyamán a fesztivál programigazgatója, Thierry Fremaux is felment a színpadra, és arról beszélt, hogy a Cannes-ban már többször megfordult Lynch segített abban, hogy a fesztivál történelmet írhasson. „Ha egy két perces animációs dokumentumfilmet rendezne, mi azt is meghívnánk” – nyilvánította ki Fremaux a feltétlen szeretetét. „Szeretem Cannes-t!” – kiáltotta erre Lynch, amire pedig egy nő válaszolt az erkélyről: „És mi is szeretünk téged!”

Lynch tényleg történelmet írt Cannes-ban: a Veszett a világ-gal a fesztivál fődíját nyerte meg, a Twin Peaks: Tűz jöjj velem-nek is ott tartották a premierét, majd pedig a legjobb rendezőnek járó díjjal tüntették ki a Mullholland Drive miatt. Tizenöt éve a zsűri elnökeként tért vissza a riviérára.

Szerencsére nem kell múlt időben beszélnünk Lynch filmes munkásságáról: A Twin Peaks harmadik évada sokkal ambíciózusabb, őrültebb és kísérletezőbb annál, mint hogy nosztalgikus múltidézéssel tegyen kedvére a rajongóknak. Ugyan nem igazán tudtam értelmezni az első két részt, de így is teljesen rácsavarodtam az új évadra. A látottakon agyalok, és alig várom, hogy Lynch még több nehezen megfejthető, álomszerű, groteszk vagy éppen mulatságos képsorral bombázzon.

És ami még a szenzációsan induló harmadik évadnál is jobb hír, Lynch Cannes-ban tisztázta egyik korábbi nyilatkozatát. Május elején söpört végig az interneten, hogy a rendező visszavonul a filmkészítéstől. Szerencsére most már mást mondott: „Félreértelmezték a szavaimat. Nem mondtam azt, hogy nem csinálok több mozifilmet. Egyszerűen csak senki nem tudja, mit tartogat számára a jövő.”

A jövő bizonytalan, de azt biztosan tudom, hogy nagyon boldog lennék, ha megadatna nekem, hogy a moziban láthassak egy új Lynch-filmet.