Kétszer már zseniálisat alkotott, most két szuperhőssel nyomoz

A Wind River című thriller előzeteséből a legtöbb embernek az fog először feltűnni, hogy két Bosszúálló nyomoz benne. A Skarlát Boszorkányt megformáló Elizabeth Olsen és a Solyómszemet alakító Jeremy Renner egy indián rezervátumban történt gyilkosságnak próbálnak a végére járni. A barátságtalan helyiek mellett a zord téli időjárás is legalább annyi nehézséget fog nekik okozni.

Renner a magányos és mogorva hősök eljátszására termett, Elisabeth Olsenről pedig a Martha Marcy May Marlene óta tudjuk, hogy a filmvásznon keresztül is hipnotizálni tudja az embert, elsősorban mégsem miattuk várjuk türelmetlenül ezt a filmet, hanem Taylor Sheridan forgatókönyvíró és rendező miatt.

Sheridan a Sicario és a Hell or High Water írójaként szerzett magának hírnevet, mindkét film Amerika ritkán látott, barátságtalan vidékeiről szól és mindkét film nagyban támaszkodott a western műfajra. Ugyanezeket a jellemzőket a Wind River-re is el lehet mondani, amely Sheridan amerikai határvidék-trilógiájának záró darabja, és amelyet immáron ő is rendezett meg.

Remek ízlésre vall, hogy rajong Az ajánlat című ausztrál western zenéjéért, és emiatt Nick Cave-et kérte meg arra, hogy zenét írjon a Wind River-hez. Ha rendezni is olyan jól tud, mint amennyire írni, akkor az idei év egyik remekműve lesz a legújabb filmje. Elképesztő sorozat lenne: 2015 egyik nagy szenzációja volt a pokoli feszültséggel bíró Sicario, tavaly a Hell or High Water melankóliájába merültünk el nagy örömmel, és ebben az évben is nagy esély mutatkozik arra, hogy lenyűgöz minket.

A Sundance fesztiválon remek kritikákat kapott, és a héten Cannes-ban is levetítették. A film augusztus 4-től lesz látható Amerikában, remélhetőleg a Hell or High Water-rel ellentétben a Wind River-t behozza majd valamelyik hazai forgalmazó.