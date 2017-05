Daniel Craiget alig ismertük fel, de nagyon vicces

A Logan Lucky című rablós vígjátékban Daniel Craig egy brutálisan kiszőkített börtöntölteléket alakít, és ő még az intelligensebb szereplők közé tartozik. A Channing Tatum és Adam Driver által megformált testvérpárnak még egy egyszerű bevásárlás is nagy kihívás lehet, ők mégis magasra törnek, és egy autóverseny teljes bevételét próbálják ellopni. A Logan Lucky déli suttyókat ábrázol szeretetre méltó módon, és ha hihetünk az előzetesnek, mindezt fergeteges humorral fogja teszi.

Steven Soderbergh a Mellékhatások után bejelentette, hogy nem rendez több mozifilmet, a filmőrültek legnagyobb örömére azonban meggondolta magát, és az Ocean’s-sorozat után ismét egy rablás előkészítésével és végrehajtásával tart majd minket izgalomban.

Attól sem kell félni, hogy önmagát másolná: „Más volt” – mondta a Logan Lucky forgatókönyvére. „Nem éreztem azt, hogy ez az Ocean’s-filmek megismétlése lenne. Ez ugyanabban az univerzumban játszódik, de egy másik galaxisban.” Craig kasszafúróját a bunkó stílusa miatt biztos nem vette volna be a buliba Frank Ocean, és az egykezű csapost játszó Adam Driverre sem bízott volna rá semmit.

A Logan Lucky mellékszerepeiben is ismert színészek sokasága bukkan fel: Hillary Swank, Katie Holmes, az új Mad Max-ben menekülő Riley Keough, az Alien-sorozat legújabb hősnője, Katherine Waterston, a tél katonájaként ismert Sebastian Stan és a Ted mackó hangját adó Seth McFarlaine is látható az előzetesben. A vígjátékot augusztus 18-ban mutatják be Amerikában, bízunk benne, hogy hozzánk is el fog jutni a nyáron.