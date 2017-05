Ezek a gyíkszerű lények rabságba döntik az emberiséget

A District 9 és a Chappie rendezőjének, Neill Blomkampek az Alien-projektje sajnos kútba esett, de így sem maradt elfoglaltság nélkül: legközelebb rövidfilmek sorozatával fog jelentkezni, amelyet a Steam nevű online áruházban lehet majd megvenni a következő néhány hónapban.

A forma kísérleti, a műfajon viszont nem változtatott Blomkamp, ismét egy disztópikus jövőben forgatott sci-fit forgatott le: az Eiffel-tornyot benőtte a növényzet, az emberiség egy hüllőszerű földönkívüli faj próbálja kiirtani.

A dél-afrikai rendezőnek mindig is a vizualitás, a sci-fi kulisszáinak a megteremtése volt a legnagyobb erőssége, és ebben az Oats Studios első előzetese sem okoz csalódást. Még egy híres színészt, Dakota Fanninget is fel lehet benne fedezni, aki az egyik földönkívüli lényre szegezi a fegyverét.

A hüllőszerű lények mellet azonban Vietnamban harcoló katonák is feltűnnek az előzetesben,és ha jól értem, nem is biztos, hogy lesz kapcsolat közöttük. A rövidfilmekkel a közönséget teszteli Blomkamp, amelyik sikeres lesz, ahhoz folytatás is készül, és akár még egy nagyjátékfilmmé is bővülhet a jővőben.