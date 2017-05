Liam Neeson most a szavaival végez nagy pusztítást

Liam Neeson az utóbbi években a testi erejével, illetve fegyverek segítségével tett igazságot, a legújabb filmjében azonban csupán szavakkal indul harcba. És még így is nagy pusztítást tud előidézni: a The Silent Man-ben a Watergate-botrány kirobbantásának egyik kulcsfiguráját, a Mélytorok néven elhíresült informátort játssza el. A szerep kedvéért alaposan megváltoztatták Neeson külsejét

A történet a Robert Redford és Dustin Hoffman főszereplésével készült Az elnök emberei című filmből is ismerős lehet, abban is feltűnt Mélytorok, akinek a sajtónak kiszivárogtatott információi végül Nixon elnök lemondását eredményezték.

A The Silent Man-ből egy másik nézőpontból követhetjük végig a Watergate-botrányt: Mark Felt FBI-igazgatóhelyettesre fókuszál a film, akiről csak 2005-ben derült ki, hogy ő volt Mélytorok. A magasrangú hivatalnok a családja biztonságát és a karrierjét tette kockára, amikor az igazságérzete miatt arra szánta rá magát, hogy információkat adjon át a sajtónak. A fenti részletben arról beszél a Neeson által megformált Felt, hogy egy FBI-ügynöknek mi is a dolga a megszerzett kényes információkkal.

A Némaság után a The Silent Man-nel is bizonyságát adja annak Neeson, hogy akciófilmek mellett más műfajokra is nyitott. Az életrajzi filmben Diane Lane és Marton Csokas és feltűnik, az amerikai mozik szeptemberben mutatják be, magyar premierről nincs tudomásunk.