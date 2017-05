Paddington új kalandja ugyanolyan elbűvölőnek tűnik, mint az első

Paddingtonnal, a Sötét Peruból elszármazott mackóval 2014-ben találkoztam először a moziban, és a mellettem ülő gyerekekhez hasonlóan az én szívemet is rabul ejtette. Egy igazi családi film volt, amely kicsiknek és nagyoknak egyaránt élvezhető volt. Lelkes kritikánkat azzal zártuk, hogy bárcsak jönne egy második rész, amely az első előzetes megjelenésével immáron visszavonhatatlanul valósággá vált.

A címbéli mackó továbbra is szokja még a nagyvárosi életet: most éppen ablaktisztítással próbál bevágódni, de természetesen több galibát okoz, mint hasznot. Az egyperces ízelítő a régi szereplők felvonultatása mellett, két új belépőt is bemutat: a fenyegetően néző Brendan Gleesont és a lovagi páncélban bohóckodó, megkopott fényű sztárt játszó Hugh Grantet.

Remélem az unokahugom és unokaöccsém a folytatásra is kapható lesz, és akkor majd mondhatom, hogy miattuk megyek a Paddington 2-re. A filmet november 10-én mutatják be Nagy-Britanniában, az amerikai nézőkek viszont egészen jövő januárig várniuk kell. Hozzánk remélhetőleg még az idén ideér.