A jövő héten kiderül, milyen üzenetet hozott nekünk a menekült srác

A Jupiter holdja első előzetesét látva a meglepetésnél csak a lelkesedésünk volt nagyobb: Mundruczó Kornél a menekültválság kaotikus híradós képsorait továbbgondolva egy elképesztően látványos akciófilmet rendezett. A cannes-i bemutatón mi is ott voltunk, és a kedvcsináló után a filmért is ugyanúgy tudtunk lelkesedni. Jövő csütörtöktől már a magyar mozikban is látható lesz a repülni tudó menekült srác története, de addig is kiadtak egy új előzetest a bizonytalanok meggyőzése végett.

Most is parádés ízelítőt kapunk Rév Marcell, a külföldi kritikákban is sokat dicsért operatőri munkájából, de ezúttal több a nyugodt pillanat, az előzetes most a két főszereplő kapcsolatára koncentrál, arra, hogyan változtatja meg mindkettejük életét a megtapasztalt csoda.

A menekülttábor orvosa (Merab Ninidze) először csak a pénzszerzés lehetőségét látja meg a lebegő Aryanban (Jéger Zsombor), később viszont már a saját biztonságát is kockáztatja, csak hogy segíthessen a fiún. A cinikus férfi hinni kezd, és a végén már azt kérdezi a sráctól, hogy "üzenetet hoztál nekünk, ugye?"

Az előzetesben a csodatévő srácot üldöző Cserhalmi György, az ijesztő látványt nyújtó Nagy Zsolt, az orvos feleségét alakító Balsai Móni és Mihalik Enikő is felbukkan. A Jupiter holdjá-nak egy híres rajongója már biztos van, Will Smith egy sajtótájékoztatón ajnározta a filmet. Remélhetőleg a június 8-i premier után a magyar közönség is hasonló lelkesedéssel fog nyilatkozni Mundruczó alkotásáról.