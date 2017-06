Charlize Theron kezében egy fazék is halálos fegyverré válik

Charlize Theron a Mad Max – A harag útja után most egy kémfilmben mutatja meg, hogy pórul jár az, aki kikezd vele. Az Atomszőké-ből kiadott jelenet önmagában is lenyűgözi az embert, nincs szükség semmilyen háttérinformációra arról, miért is támadnak német rendőrök a brit titkos ügynököt megformáló színésznőre. Theron kötél mellett még egy fazekat is felhasznál az egyenruhások kiiktatására, a közelharcot látva szerintem még Jason Bourne is elismerően intene a kollégája felé.

Az Atomszőké-t a John Wick egyik rendezője, David Leitch jegyzi. A fentebb látható akciójelenet koreográfiája a rendezőtől megszokott módon szenzációs, hiányoznak viszont belőle a Leitchre jellemző erős színek és neonfények, helyette egy gangos ház áporodott légköre lengi át a harcot. Ha az egyenruhák nem is ismerősek, George Michael Father Figure című száma egyértelművé teszi, hogy a nyolcvanas években járunk.

Az akciófilmet Budapesten forgatták, a részletben feltűnő lakóépület is valahol a fővárosban lehet. A dél-afrikai színésznő egy Berlinbe érkező kémet személyesít meg, akinek a hidegháború utolsó éveiben meg kell akadályoznia, hogy egy ügynökök neveit tartalmazó lista a KGB kezébe kerüljön.

A filmben A múmia címszereplője, Sofia Boutella, James McAvoy és Toby Jones is feltűnik, Magyarországon július 27-től ülhetünk be Charlize Theron fantasztikus élménynek ígérkező akciózására.