Ettől a horrortól egy kicsit a néző is be fog golyózni

Az It Comes at Night legutóbbi előzetese borzongató élményt nyújtott: egy olyan horror benyomását keltette, amelynek a végére konkrétan kikészülünk a félelemtől. A most kiadott kedvcsináló megnézését követően is ugyanezt éreztük, a kunyhóban eluralkodó paranoiától, illetve az erdőből leselkedő titokzatos veszélyforrástól alighanem egy kicsit mi is be fogunk golyózni.

A pszichológiai horror főszereplője Joel Edgerton, aki egy erdei házikóban él a családjával, és szigorú szabályok követésére kötelezi az újonnan érkező túlélőket. A film világában valami rettenetes dolog történhetett az emberiséggel, de hogy pontosan mi, arra nem adnak választ az előzetesek. És még az is lehet, hogy az igazi veszély nem a kunyhón kívülről érkezik. Legalábbis erre engednek következtetni a felbukkanó idézetek.

„A legtöbb gonoszságot a világban jószándékú emberek követik el” – olvasható a híres brit költőtől, T. S. Eliottól. Az biztos, hogy rémséges dolgok történnek a házban, Riley Keough szájából például undorító trutyi folyik ki, de hogy ezt mi okozza, arra a moziban fog csak fény derülni. Az It Comes at Night-ot június 9-től vetítik Amerikában, magyar bemutatóról sajnos nem tudunk.