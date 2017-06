Tom Cruise talpig kokósan lopja a biciklit

Tom Cruise az utóbbi időkben kizárólag akcióhősöket játszott el, a héten mozikba kerülő A múmiá-ban is a világ megmentésén fog ügyködni. A Barry Seal: A beszállító-val viszont végre új terepre merészkedett, ebben a filmben nem fennkölt célok vezérlik, hanem a saját meggazdagodásért küzd. Az előzetes nyitó képsoraiban tetőtől-talpig kokain borítja, és egy gyerektől elvett BMX-szel próbál elmenekülni a rendőrök elől. Ez a Cruise sokkal emberibb, gyarlóbb és szemtelenebb lesz, mint amit megszokhattunk tőle.

A magyar nyelvű előzetes alapján a Top Gun sztárja is megcsinálta a saját Wall Street farkasá-t: a film rohamtempóban, humorral és laza stílusban meséli el Barry Seal hihetetlen, de igaz történetét. A fickó utasszállító repülők pilótájaként dolgozott, de hamarosan a drogcsempészetbe is belefolyt, majd pedig a CIA-nek is dolgozott. Kalandos élete során Pablo Escobarral is üzletelt.

A kedvcsináló tele van egyszerre mókás és meghökkentő részletekkel. A fickó annyira megszedte magát, hogy már az sem érdekelte, hogy a kertbe elásott pénzes zsákot kiásta a kutya, és mindenfelé szálldostak a bankjegyek. „Majd reggel felgereblyézem” – vetette oda az ingerült feleségének az ágyból, és szemrebbenés nélkül olvasta tovább az Al Caponéról szóló könyvét.

A CIA-ügynököt a Star Wars: Az ébredő Erő-ből ismert Domhnall Gleeson játssza el, a filmet pedig Doug Liman rendezte. Ő indította el a Bourne-sorozatot, és ő csinálta az utóbbi évek legjobb filmjét Tom Cruise-zal, A holnap határán-t. A Barry Seal: A beszállító szeptember 24-től látható a magyar mozikban.