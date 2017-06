A magyar Tom Cruise hajmeresztő dolgokat művel a magasban

A Jupiter holdja werkfilmjeiből egyértelműen kiderül, hogy a szuperképességgel rendelkező főhőst alakító Jéger Zsombor nem szívbajos és nincsen tériszonya, ellenkező esetben lebénult volna a félelemtől a forgatáson. Nézze meg, hogyan készültek Mundruczó Kornél filmjének repülő emberes jelenetei!

Ritkán látott egyetértés alakult ki a kritikusok körében a Jupiter holdja című magyar akciófilmről. Legalábbis abban a tekintetben, hogy Mundruczó Kornél rendező, Rév Marcell operatőr, és velük dolgozó szakembergárda egészen rendkívüli látványvilágot teremtett.

A magyar mozinézőknek már csak egyet kell aludni ahhoz, hogy ők is elámulhassanak a menekült srác természetfeletti képességein, de addig is itt van két werkfilm, amelyektől - hiába láttunk már sok csodát a hollywoodi filmekben - leesett az állunk, és még egy nagyot is csattant a földön. Az egyik felvillantott jelenet például konkrétan az Eredet-be is elment volna.

Az tuti, hogy a repülő fiút alakító Jéger Zsombornak nincsen tériszonya, különben a világ minden pénzéért sem vállalta volna el ezt a szerepet. A werkfilmekből az tűnik ki, hogy nála a mindennapi munka része volt, hogy több emeletnyi magasságba emelkedjen, és ott úgy forgolódjon, mintha a súlytalanság állapotába került volna.

A mutatványok jelentős részét a 26 éves színész maga végezte el, nem hagyatkozott kaszkadőrre. Ezek után csak egy kis túlzás van abban, hogy kikiáltottuk Jégert a magyar Tom Cruise-nak (a kisnövésű amerikai mozisztár előszeretettel vállal be nyaktöréssel, fulladással és egyéb halálos sérüléssel fenyegető kunsztokat).

Hiába tudnám, hogy rögzítve vagyok, én biztosan lebénulnék a félelemtől, ha olyan magasságból kellene kivetnem magamat egy ablakon, hogy még a Keleti pályaudvart is fentről látom.

A Jupiter holdja kapcsán gyakran emlegetik a szuperhősfilmeket, illetve az is többször elhangzott már, hogy Mundruczó tulajdonképpen messiásként ábrázolja a csodatévő fiút. A Krisztus-allegóriát erősíti, hogy a felfüggesztésnek hála úgy tűnik, mintha Zsombor a vízen járna az egyik budapesti gyógyfürdőben.

A Filmalap 700 millió forintos támogatásával készült Jupiter holdja május közepén debütált a cannes-i filmfesztiválon, a magyar mozik június 8-án kezdik el vetíteni.