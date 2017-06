A Pixar a halottak közé dobja be a gyerekeket

A Pixar a Verdák 3-mal tesz a gyerekek kedvére a nyáron, de az se búsuljon, aki egy eredeti ötletre épülő animációs filmet vár a remekművek sokaságát gyártó stúdiótól. Az ősszel érkező Coco olyan témát boncolgat, amelytől általában óvni szokták a gyerekeket: a Pixar legújabb alkotása a halálról, a halottak világáról szól, és most a legújabb előzetesre kattintva meg is nézheti, hogyan képzelték el a túlvilágot.

Talán mondani sem kell, hogy nincs benne semmi ijesztő, ellenben szemet gyönyörködtető, nyüzsgő és tele van bájos részletekkel a filmben ábrázolt, mexikói folklór által inspirált túlvilág. A Coco főszereplője egy Miguel nevű fiú, akinek az a legnagyobb vágya, hogy zenész legyen, és aki egy gitárt megpendítve átkerül a halottak világába.

Pont fordítva történnek a dolgok, mint ahogy azt megszokhattuk a filmekben: Miguel látványa ijeszti meg a csontvázakat, potyognak a megdöbbenéstől az állak. A kisfiú hamarosan megtalálja az elhunyt családtagjait, akik megígérik neki, hogy visszajuttatják az élők birodalmába.

Az előzetes itt abba is hagyja a történt elmesélését, de már ez is bőven elég volt arra, hogy felcsigázzon. Egy humoros, szívmelengető és a témája miatt a szokásosnál melankolikusabb animációs filmet sejtetnek a kiadott képsorok. Akinek nincs módja arra, hogy halottak napján kiutazzon Mexikóba, és személyesen élje át a színes forgatagot, annak alighanem a Coco lesz a második legjobb lehetőség arra, hogy egy kicsit elmerüljön a mexikói folklórban. A filmet november 22-én mutatják be Amerikában, remélhetőleg hozzánk is hamar el fog jutni.