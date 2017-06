Charlize Theron leszbicsókja lesz a nyár egyik legforróbb pillanata

Charlize Theron és Sofia Boutella, vagy ha így jobban tetszik: Furiosa a Mad Max-ből és A múmia címszereplője nem sok időt fecsérel a beszélgetésre, néhány vadító pillantás és csábító mondat után máris elindulnak, hogy egy csendesebb helyet keressenek.

Az Atomszőke című akciófilmhez kiadott részlet egy berlini szórakozóhelyen játszódik. Az elhangzó mondatokra nagyon kevesen fognak emlékezni, ugyanis Boutella megcsókolja benne a kollégáját, és ez Theronnak nincs ellenére.

A stílusos akciófilm előzeteseiből már kiderült, hogy a két színésznő ugyanabban az ágyban fog kikötni, most viszont az odáig vezető utat is megnézhetjük. Theron egy brit kémet formál meg a hidegháború utolsó évében játszódó Atomszőké-ben, így ő még akkor is odafigyel a biztonságára, amikor már a falnak dőlve felhevülve falják egymást.

A Magyarországon forgatott film július 27-én debütál a magyar mozikban, szóval még bő másfél hónapot kell várnunk arra, hogy megnézhessük, hogyan folytatódik Theron és Boutella erotikus kalandja.