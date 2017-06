Nézze meg az új Jégvarázs-kisfilm előzetesét!

Még közel két és fél év van hátra a Jégvarázs 2 bemutatójáig, a Disney azonban megkönnyíti a várakozást a mese rajongóinak, és még az idén kiad egy új rövidfilmet, amelyben Elza és Anna is felbukkan, a főszereplő azonban a szószátyár hóember, Olaf lesz. A karácsonyi hangulatú Olaf’s Frozen Adventure-t a novemberben debütáló Coco című Pixar-mese előtt fogják vetíteni, és most bele is nézhet a legújabb Jégvarázs-kalandba.

Olaf nagyon elszomorodik, amikor megtudja, hogy Elzáéknak nincsenek karácsonyi hagyományai. Elhatározza, hogy segít a testvérpárnak emlékezetessé tenni az ünnepet, és elkezd hagyományok után kutatni. A kedvenc részem az, amikor a karácsonyfa-állítást fordítja le magának: „Szóval akkor kivágsz egy fát, és a tetemét gyertyákkal díszíted fel…”

Később egyben lenyel egy nagy gyümölcsös süteményt, ami rögtön átszalad rajta, és a szaunázást is kipróbálja. Azt sajnálom csak, hogy senki nem kínálta meg egy tál halászlével.

Az Olaf’s Frozen Adventure huszonegy perces lesz. A fő látványossággal együtt soknak tűnhet egy kisgyerek számára, de jól ki van ez találva, mivel a mexikói halottak napja által inspirált Coco egy szokatlanul rövid egész estés animációs film lesz, mindössze 71 perc a játékideje.

A Pixar-film november 22-én fog debütálni az amerikai mozikban, és várhatóan Magyarországon is akkortájt lesz a premierje. A Coco lenyűgözően szép előzetesét itt tudja megnézni.