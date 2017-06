Nézze meg, kik hívták életre Micimackót!

Domhnall Gleesonból csupa gonoszság áradt a Star Wars: Az ébredő Erő-ben, a legújabb filmjében viszont ő a megtestesült gondoskodás és jóakarat. A Goodbye Christopher Robin-ban a 34 éves brit színész A. A. Milnét játssza, a Micimackó című regény szerzőjét, amely rengeteg gyereknek okoz örömet a mai napig.

A film a könyv megszületésének a körülményeit meséli el, az előzetes alapján kellemes érzetet keltő, lágy színekkel. Milnét a fia fantáziája, a vele eltöltött közös idő inspirálta a Micimackó megírására: Christopher Robint a könyvbe is belerakta, a fiú Róbert Gida karakterének feleltethető meg.

Milne feleségét Margot Robbie alakítja, neki csak pár pillanat jut az előzetesben, de ennyiből is látszik, hogy ez a figura fényévekre van attól a nagyszájú szexbombától, akit A Wall Street farkasá-ban játszott (ő különben nem most szerepel együtt először Gleesonnal, az Időről időre című 2013-as romantikus vígjátékban volt pár emlékezetes közös jelenetük). A Trainspotting-ból és a Gengszterkorzó-ból ismert Kelly MacDonald lesz a kisfiú dadája, és ő szolgáltatja a trailer narrációját is.

A Micimackó Karinthy Emília és Karinthy Frigyes nagyszerű fordításának köszönhetően Magyarországon is nagy népszerűségnek örvend, így alighanem sokakat fog érdekelni a regény keletkezéstörténete. Főleg így, hogy álomszerű környezetben, csupa szép ember kelti életre a Milne-családot (az igazi házaspár így nézett ki), és még azt is megtudhatjuk, hogy milyen hatással volt rájuk a siker.

A Goodbye Christopher Robin szeptember 29-én debütál a brit mozikban, októberben Amerikában is bemutatják, magyar premierről nem kaptunk még információt.