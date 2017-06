Mel Gibsont nagypapaként is megbámulják a nők

A Megjött apuci 2 a családi vígjátékok folytatásainak rengetegszer elsütött ötletét alkalmazza: egy újabb családtag felbukkanásával vet véget a békének. Mindenki emlékszik Dustin Hoffman és Barbra Streisand felbukkanására a Vejedre ütök-ben, és a Megjött apuci is egy hasonlóan nagy névvel bővült a második részben. Mel Gibson játssza el az iszonyú menő, de kőbunkó nagyfatert, aki alighanem minden alkalmat meg fog ragadni, hogy gúnyt űzzön az unokái szelíd és jó szándékú nevelőapjából.

Az első részben a Mark Wahlberg által játszott vér szerinti apa és Will Ferrel nevelőapja csapott össze, de a film végére barátságot kötöttek, és ahogy az az előzetes elejéből is kitűnik, egész jól megy nekik a közös élet. Ebbe az idillbe fog belerondítani Gibson, akit még nagypapaként is megbámulnak a nők, viszont a gyerekekkel nem igazán tud bánni: két halott prostituáltról kezd el nekik viccet mesélni. A helyzetet Ferrell filmbéli apja bonyolítja tovább, akit John Lithgow formál meg.

Már az első rész is jól ment nálunk, és Gibson beemelésével alighanem még több nézőt fog gyűjteni a Megjött apuci 2, hiszen az amerikai színész ismét azt a szerepét játssza el, amit a legjobban bírnak tőle az emberek: a szerethető gazembert.

A vígjáték november 9-től lesz látható a magyar mozikban.