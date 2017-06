Kate Beckinsale-be előbb Pierce Brosnan, majd a fia is belehabarodik

Kate Beckinsale legújabb filmje, a The Only Living Boy in New York a Diploma előtt című klasszikus vígjátékkal mutat rokonságot. A főhős egy huszonéves srác, aki nem igazán tudja, hogy mihez kezdjen magával az egyetem elvégzése után. Felfedezi, hogy az édesapja egy fiatalabb nővel csalja meg az édesanyját. Követni kezdi a titokzatos szeretőt, először csak kíváncsiságból, de aztán ő is belezúg Beckinsale karakterébe.

A The Only Living Boy in New York előzeteséből az is kiderül, hogy sztárok egész sora népesíti be a filmet. Pierce Brosnan játssza a félrelépő apát, a Szex és New York Mirandájaként megismert Cynthia Nixon a feleséget formálja meg, Jeff Bridges pedig a főszereplő alkoholista szomszédjaként tűnik fel, aki életvezetési tanácsokkal látja el a srácot.

Az idősebb nő után futó fiút Callum Turner formálja meg, őt a Green Room című nagyszerű thrillerből ismerhetik a legtöbben. Fontos szerepet kapott még Kiersey Clemons, ő az a lány az előzetesben, aki inkább csak a barátja akar lenni a főhősnek.

Clemons feltűnt már a Rossz szomszédság 2-ben, de neve még ismeretlenül cseng itthon, de ez hamarosan meg fog változni: az Egyenesen át folytatásában és Az Igazság Ligájá-ban is láthatjuk majd őt. Addig meg mindenki pótolja be a Dope című tavalyelőtti filmjét.

Marc Webb rendezőről a legtöbb embernek a két legutóbbi Pókember-film ugrik be, pedig forgatott ő már hasonló stílusú romantikus vígjátékot, ő jegyezte az 500 nap nyár-t Zooey Deschanellel és Joseph Gordon-Levitt-tel.

Az előzetes, a történet és a szereplőgárda is ígéretes, egyedül a forgatókönyv személye miatt van ok aggodalomra. Allan Loeb írta a Váratlan szépség című giccsparádét, amelyet még a Halált megformáló Helen Mirren sem tudott elviselhetővé tenni. A The Only Living Boy in New York augusztus 11-től lesz látható az amerikai mozikban, magyar bemutatóról nincsen információnk.