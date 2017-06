Nézze meg a Budapesten bolyongó Ryan Goslingot!

Kijött egy közel négyperces werkvideó a Magyarországon forgatott Szárnyas fejvadász 2049-hez, amelyben a film alkotói (Denis Villeneuve rendező, Ridley Scott producer, illetve a két főszereplő színész, Harrison Ford és Ryan Gosling) mesélnek legendás sci-fi folytatásához fűződő élményeikről és érzéseikről. Ennél jóval izgalmasabb azonban, hogy bepillanthatunk a forgatásba is, és mutatnak benne egy csomó olyan részletet a filmből, amit az eddigi előzetesekben még nem láthattunk.

A videó elején Gosling hosszasan bolyong a tévépalotában (a zenei aláfestést Frank Sinatra One For My Baby című száma szolgáltatja), és különböző szögekből vehetjük szemügyre a Szabadság téri épület helységeit, de a magyar nézők örülni fognak annak a forgatási felvételnek is, amiben a Drive sztárja a budapesti ötödik kerületi Honvéd utca járdájának latyakos aszfaltját koptatja (ez 1 perc 51 másodpercnél jön).

Megint megbizonyosodhatunk arról, hogy tizenháromszoros Oscar-jelölt operatőr, Roger Deakins maximálisan odatette magát, nincs olyan kockája ennek a filmnek, ami nem lenne gyönyörűszép. Egy eddig nem látott szereplő is feltűnik, akit a Blöff-ből és a The Walking Dead című tévésorozatból ismert Lennie James alakít.

A Szárnyas fejvadász második része október 5-én kerül a magyar mozikba.