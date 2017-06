Ezerszer hallottuk ezt az Ace of Base-számot, de mostantól máshogy gondolunk rá.

A The Bad Batch című filmet nehezen lehet kategóriák közé szorítani, akik már látták, azok az egyszerűség kedvéért posztapokaliptikus kannibálfilmként szoktak rá hivatkozni. Az egyedi hangulatú előzetest már megmutattuk pár hónapja, most pedig egy részletet is kiadtak belőle, amit annak ellenére megterhelő nézni, hogy a kilencvenes évek egyik legnagyobb slágere, az All That She Wants szól benne az Ace of Base-től.

A film főszereplője egy sivatagban vándorló fiatal nő, akit szerencsétlenségére egy emberevő közösség ejt foglyul. A brutális részletben a modellből lett színésznőt, Suki Waterhouse-t láthatjuk kikötözve, akivel pillanatok belül valami egészen borzasztó dolog történik. Egy fickó fűrésszel esik neki a jobb karjának. Az Ace of Base most nem a bulihoz kell, azért szól, hogy elnyomja a főhősnő sikoltását.

Érdemes megnézni az előzetest, kiderül belőle, hogy az életét egy karral folytató főszereplőt megedzi az új környezet, összehaverkodik a sivatagban is kondizó Jason Momoával, összefut a nagyszakállú otthontalanra hajazó Jim Carrey-vel, és még Keanu Reeves-zel is megismerkedik, aki egy titokzatos szektavezért játszik.

A Mátrix-filmek sztárja egy koktélparadicsom kapcsán kezd filozofálni a filmből kiadott másik jelenetben.

Waterhouse neve most még kevés ember számára cseng ismerősen, de ez hamarosan változni fog. Minden erejével a hollywoodi karrierjét építi, a The Bad Batch óta már további öt filmet leforgatott, a legutóbbiban, az Assassination Nation-ben a Jupiter holdja operatőre, Rév Marcell fényképezte őt.

A The Bad Batch-ből egy zavaros katyvasz is kisülhet, de bíztató jel, hogy Ana Lily Amirpour első nagyjátékfilmje, a The Girl Walks Home at Night is egy műfaji kevercs volt, és az remek kritikákat kapott. Illetve az is a kannibálfilm mellett szól, hogy a zsűri különdíjával távozott a tavalyi velencei filmfesztiválról.

Amerikában június 23-tól lesz látható a mozikban, magyar bemutatóról egyelőre nincs információnk, de nem lepődnénk meg, ha ősszel felbukkanna a miskolci CineFesten.