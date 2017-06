Ez a holttest sok bajt fog okozni a magyar Humphrey Bogartnak

Elsőként az Origo Filmklubon nézheti meg a Budapest noir moziplakátját, amely illeszkedve a film alapjául szolgáló detektívregény sötét tónusához, a fekete különböző árnyalataival festi meg egy gyilkosság helyszínét. A film noirok egyik fontos stíluseleme az árnyék is hangsúlyosan megjelenik a poszteren.

A Budapest noir főhőse egy kiábrándult bűnügyi újságíró, Gordon Zsigmond, aki egy brutálisan meggyilkolt fiatal prostituált ügyében kezd el nyomozni. A borostás, állandóan cigarettázó zsurnalisztát Kolovratnik Kisztián alakítja, őt láthatjuk a plakát bal felső sarkában, illetve az ő arca dereng fel a film címében. A gyilkos után kutatva kétes hírű lokálba és befolyásos politkai figurákhoz is eljut, és közben arra jön rá, hogy senkinek nem áll érdekében, hogy kiderüljön az igazság.

A Filmalap 900 millió forinttal támogatta a Budapest noir-t, amely Kondor Vilmos nagysikerű regényéből készült, és a harmincas évekbe viszi majd vissza a nézőjét. A forgatáson nemzetközi szinten is komolynak számító, nagy műgonddal berendezett díszletek fogadták az Origo Filmklub újságíróját, így nyugodtan bizakodhatunk abban, hogy a moziban tényleg azt érezhetjük majd, hogy visszamentünk az időben.

A mellékszerepekben számos ismert magyar színészt láthatunk majd: Tenki Réka vagány fotósként csapódik majd Zsigmond mellé, rajta kívül Kulka János, Dobó Kata, Törőcsik Franciska, Anger Zsolt és Mucsi Zoltán is feltűnik majd a filmben. A Budapest noir-nak már pontos premierdátuma is van, november 2-től lesz látható a mozikba. Szurkolunk, hogy a könyvhöz hasonlóan a film is remekül sikerüljön, és annak is örülnénk, ha a Kincsem-hez hasonlóan több százezer nézőt bevonzana a mozikba.