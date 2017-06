Michael Cera irtó vicces nagymenő újságíróként

A New York-ban játszódó filmek külön műfajjá nőtték ki magukat az évtizedek során. A legtöbbet ezért talán Woody Allen tett, aki újra és újra visszatért szeretett városához, de Noah Baumbach is gyakran forgat filmet a New York-ot benépesítő fura figurákról. A Person to Person is tele van olyan élhetetlen, de rokonszenves különcökkel, akik filmes élményeink alapján a keleti parti metropoliszban fordulnak elő a legnagyobb számban.

A dramedy öt különálló történetből áll, és az előzetesből Michael Cera történetszála ugrik ki legelőször. A Superbad és a Scott Pilgrim a világ ellen sztárja egy helyi újság szerkesztőjét játssza, aki a szárnyai alá vesz egy bűnügyi újságírót. Claire (Abbi Jacobson a Broad City-ből) lassanként szeretne belelendülni a munkába, de a főnöke rögtön egy feltételezett gyilkossággal kínálja meg őt. Később az is kiderül, hogy Cera azért játssza a nagymenőt, hogy az ágyába vigye a kollégáját.

Ahogy az a New York-i filmekkel lenni szokott, a Person to Person is tele van önelemző és szellemes mondatokkal. „Nem tudok sírni, mert érzelmileg túlságosan is eltávolodtam az élettől” – jellemzi magát az egyik szereplő. „Melanie azt hiszi, hogy leszbikus vagyok. És azért hiszi ezt, mert eddig csak lányokkal voltam” – mondja a Michelle Williamsre rendkívüli módon hasonlító Tavi Gevinson figurája a szexuális orientációjáról érdeklődő fiúnak.

Aki bírta az Annie Hall-t vagy a Frances Há-t nagy valószínűséggel a Person to Person-t is élvezni fogja. A filmet július 28-án mutatják be az amerikai mozikban, és ezzel egy időben az online videotékákban is elérhetővé válik.