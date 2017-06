Nézze meg a Tökéletes hang 3 szinkronos előzetesét!

A Tökéletes hang harmadik része nem indul fényesen az egyetemi éveik alatt sikerre sikert halmozó énekes lányok számára. Megalázó helyzetekbe kerülnek a munkahelyeiken, Anna Camp például egy tehén farában matat, miközben arról beszél, hogy állatorvos szeretne lenni. És van, aki még nála is rosszabbul jár: Anna Kendrick azzal a hírrel tér haza, hogy már munkája sincsen.

A Belláknak egyedül nem megy, így megint összeállnak, és énekléssel próbálják jobbá tenni az életüket. A tervük az, hogy a külföldön szolgáló amerikai katonák előtt lépnek fel, de természetesen most is bőven lesznek problémák, amelyeket meg kell oldaniuk. Például a konkurens lánycsapat azzal cikizi a Bellákat, hogy ők csak karaokéznak. És még az életük is veszélybe kerül: az akciójeleneteket sem nélkülöző előzetesben egy felrobbanó jachtról ugrik le Kendrick és Rebel Wilson.

A poénokat ezúttal is a harsány Wilson szállítja, aki már a Donald Trump jelmondatát átfogalmazó baseball-sapkájával is feltűnést kelt. „Make America Eat Again” – olvasható rajta. Természetesen a harmadik rész is tele lesz látványos fellépésekkel, és az alkotók ígérete szerint ez lesz az utolsó része a sorozatnak.

A Tökéletes hang 3 december 28-tól lesz látható a magyar mozikban. Már az első rész is kiemelkedően népszerű volt, a második pedig egyenesen bombasiker: a 29 millió dolláros költségvetésének a tízszeresét hozta vissza a világ mozipénztáraiban.