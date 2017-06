Charlize Theron tűsarkú cipővel csap oda a gazfickóknak

Az Atomszőke című akcófilm nem rejtegeti magát, újabb és újabb részletekkel emlékeztet minket az egyik kötelező nyári programunkra. Megnézni, hogyan vedlik át vagány akcióhőssé Charlize Theron. Az első részletben egy budapesti lakásban tett ártalmatlanná pár rendőrt, a másodikban pedig Sofia Boutellával keveredett heves testi kontaktusba, most pedig egy száguldó kocsi hátsó ülésén küzd az életéért.

A brit kémnő nem teketóriázik sokat, amint kiderül számára, hogy a sofőr és az utastársa rosszban sántikál, az első keze ügyébe kerülő tárggyal, ami most éppen egy tűsarkú cipő, rátámad a mellette ülő férfira. Már az eddigi előzetesekből és részletekből is kiderült, de most ismét megbizonyosodhatunk arról, hogy a film tele lesz lélegzetelállító akciójelenettel, és hogy Teronnak remekül áll az akcióhős szerep. A klip végén a kémnő berlini összekötőjét megformáló James McAvoy is feltűnik.

Az Atomszőké-t a John Wick egyik rendezője, David Leitch jegyezte, a magyar mozikban július 27-től lesz látható. További érdekesség, hogy Árpa Attila és Szabó Simon is felbukkan majd a filmben. Vajon őket is elkalapálja majd Theron? Adja az Isten!