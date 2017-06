Ez a vagány csaj gyorsan lepattintja a lúzereket

Az idei Sundance-filmfesztiválon mutatták be a Jon Stewart-féle The Daily Show-ból és és a 2 Dope Queens című népszerű podcastból ismert afroamerikai komikus, Jessica Williams vígjátékát, a The Incredible Jessica James-t, melynek első előzetese egy rokonszenves főszereplőt és jópofa romantikus bonyodalmakat kínál.

A rövidke kedvcsináló elsősorban Williams eleven, karakán figurájára koncentrál, aki akkor sem jön zavarba, ha a szomszéd szemtanúja volt a lépcsőházban előadott táncának. A film amúgy a szinopszis szerint a modern párkapcsolatok nehézségeit, a közösségi média randizásra gyakorolt hatását fogja boncolgatni egy friss szakításból lábadozó, kezdő drámaíró példáján keresztül, nagy adag humorral természetesen.

Az előzetes tipikus New York-i helyszíneket vonultat fel: a metrót, ahol a férfiak egyszerre két ülőhelyen terpeszkednek, a puccos koktélpartikat, és a háztetőket, ahonnan belátni a város lélegzetelállító sziluettjét. A hangulat Aziz Ansari sorozatával, a Netflixen futó Master of None-nal mutat némi hasonlóságot, melyben szintén egy etnikai kisebbséghez tartozó szereplő szemszögéből, új oldaláról ismerhetjük meg az amerikai nagyváros arcát.

A sorozattal való párhuzamot erősíti, hogy közös szereplő Noël Wells, valamint, hogy a pozitív kritikai visszhangot kapott filmre még a januári Sundance filmfesztiválon lecsapott a Netflix, így július 28-án már fel is kerül a streaming szolgáltató kínálatába.