Robert Pattinson úgy felpörgött, hogy azt nézni is izzasztó

Már rég nem újdonság, hogy az Alkonyat-filmek sztárja, Robert Pattinson nemcsak tinibálványnak volt jó, hanem színészkedni is tud. Most már ott tartunk, hogy az sem lett volna meglepő, ha Cannes-ban díjjal jutalmazzák a munkáját. A Good Time című, frenetikus tempót diktáló thriller végül üres kézzel távozott a fesztiválról, de bennem a szinte egyöntetűen pozitív kritikák már akkor meghozták a kedvet a filmhez. Több szakíró is azt állította, Pattinson karrierjének eddigi legjobb alakítása látható a Good Time-ban.

A film legújabb előzeteséből annyi biztosan kitűnik, hogy a piti bűnözőt megformáló színész teljesen megváltoztatta a külsejét. Kiszőkített hajjal futkározik New York-ban, hogy valamilyen módon kihozza a börtönből a mentálisan sérült öccsét. A Good Time-ban az idő ellen küzd a főszereplő, egyre elkeseredettebb lépésekre szánja el magát a testvére érdekében.

Úgy tűnik, hogy a Good Time az arcok filmje is lesz, már rég nem láttam ilyen sok nyúzott, vagy egyenesen összevert ábrázatot egyetlen előzetesbe összezsúfolva. Ez az őrült rohanás biztosan nem fogja meghozni a kedvet ahhoz, hogy a legközelebbi utazását New York-ba tervezze.

A Good Time-ban a legutóbb az Aljas nyolcas-ban brillírozó Jennifer Jason Leigh és a Phillips kapitány Oscar-jelölt kalóza, Barkhad Abdi is feltűnik. A Drive-hoz hasonlóan neonfényekbe öltöztetett és elektronikus zenével kísért thrillert augusztus 11-én mutatják be Amerikában, és úgy tudjuk, hogy Magyarországon a miskolci CineFesten lesz majd látható szeptemberben.