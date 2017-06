Repkednek a meredek poénok a Rossz anyák 2 előzetesében

A Rossz anyák című vígjáték a tavalyi év egyik legnagyobb meglepetéssikere volt: a 20 millió dolláros költségvetéssel készült produkció Amerikában 113 milliót gyűjtött, világszinten 184 milliót, a magyarországi mozikban pedig több mint negyedmillióan ültek be rá. A bombasiker után nem is késlekedtek az alkotók, 15 hónappal később már mozikba is kerül a folytatás, amiben a szülői teendőkbe belefáradt főszereplő-hármas most az év legnagyobb kihívását, a karácsonyt próbálják túlélni. A Rossz anyák karácsonya (A Bad Moms Christmas) igazságot szolgáltat az év végi ünnepi időszak keveset emlegetett hőseinek, az anyáknak.

„Novembertől újévig úgy érzem magam, mintha egy hatalmas stresszlabda lennék” – panaszkodik a vígjáték első előzetesében Mila Kunis. A barátnőit alakító Kristen Bell és Kathryn Hahn is egyetért vele, miközben pár üveg sör felett pihenik ki a bevásárlás fáradalmait. Arra jutnak, hogy ebben az évben, hátradőlnek és megpróbálják élvezni az ünnepi időszakot.

Egészen addig jól is megy a lazulós karácsony, amíg meg nem jelennek a nagyszülők. Christine Baranski hiányolja a feldíszített fát, majd azt vágja Kunis fejéhez, hogy az anyáknak az a feladatuk, hogy örömet adjanak, nem az, hogy örömet leljenek dolgokban. Nagyon kíváncsiak vagyunk Susan Sarandon szülői tanácsaira is.

Természetesen a felbukkanó akadályok nem fogják meghátrálásra késztetni Kunisék, ebben a részben is bőven folyik majd az alkohol, és még egy erotikus táncra is vállalkozott a három főszereplő a Mikulással.

A Rossz anyák karácsonyá-n Amerikában november 3-től szusszanhatnak egyet a megfáradt szülők, és nálunk is valamikor novembernen mutatják be a mozik.