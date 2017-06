Több száz gyilkossággal próbálja jobbá tenni a világot

A Death Note című manga amerikai filmadaptációja egyszerű megoldást kínál a világ problémáira. És ahogy a borongós hangulatú előzetesből kitűnik, túlságosan is egyszerűt. Az égből aláhull egy fekete füzet, amely halált hoz annak, akinek a nevét beleírják. Mindez a Ryuk nevű halálisten ármánykodása, aki a Nat Wolff által játszott főszereplő, a gimnazista Light Turner bizalmába férkőzik be.

A srác jószándékkal vág bele a gyilkolásba: bűnözők neveit írja a füzetbe, majd a barátnőjével (Margaret Qualley a Rendes fickók-ból) megnő az étvágyuk, és már a világ megváltoztatásán fáradoznak. A tüskés fejű istenségnek már a kinézete sem éppen megnyerő, de Willem Dafoe hangjával már nagyon gyanús, hogy ebben a lényben hiba lenne megbízni.

Az előzetesben többek között egy templom és egy óriáskerék is összeomlik, úgy tűnik, hogy az idő múltával egyre kevésbé zavarja a pusztítás a főhőst, és önmagát is istennek kezdi képzelni. A horror harmadik emberi főszereplője, egy kapucnis fickó (Keith Stanfield) is feltűnik, aki azért tesz meg mindent, hogy megállítsa Turnert.

A Death Note augusztus 25-én kerül fel a Netflixre.