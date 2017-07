A világ két legszexibb nője ugyanarra a pasira hajt

Alexandra Daddario a True Detective első évadával vált egy csapásra híressé, bilincselős szexjelenete Woody Harrelsonnal még ötven év múlva is előkelő helyen fog szerepelni az emlékezetes tévés szexjeleneteket rangsoroló listákon. Később Dwayne Johnson oldalán tűnt fel a Törésvonal-ban és a héten debütáló Baywatch-filmben. Kate Upton a Sport Illustrated fürdőruhás modelljeként futott be, majd színészként is kipróbálta magát: A dilis trió-ban apácát játszott, A csajok bosszújá-ban pedig Cameron Diaz életét keserítette meg. Mindkét színésznő rendkívül dekoratív jelenség, a The Layover című vígjáték viszont egy fantáziavilágban játszódik, ahol nagy gondot okoz nekik egy férfi becserkészése.

A két barátnő Floridába indul, aztán csak tágra nyílt szemekkel bámulnak, amikor a sármos, kigyúrt testű Matt Barr leül közéjük. Egy hurrikán miatt St. Louisban kénytelenek éjszakázni, ez pedig alkalmat ad nekik, hogy magukhoz édesgessék a szőke férfit. Kezdetben még ártalmatlan vetélkedés folyik köztük, de idővel ez eldurvul, és Upton odáig merészkedik, hogy teljes erővel torkon üti a barátnőjét.

A poénok nem éppen kifinomultak, de ettől a vígjátéktól alighanem senki nem fog Woody Allen-i szellemességeket várni. Egy félszemű fickóval mennek el légballon-túrára, és senkinek nem fog meglepetést okozni, hogy a pezsgős üveg dugója pontosan kit és hol talál el. Az ilyen filmekre találták ki azt a meghatározást, hogy nyári limonádé.

A film egy meglepetéssel mindenképpen szolgál: az Oscar-jelölt, Emmy-nyertes színész, William H. Macy rendezte. Ő volt az a szerencsétlen fickó a Fargó-ban, aki bérgyilkosokat bérelt fel, a Magnóliá-ban is emlékezeteset játszott a fogszabályzót viselő, egykori gyereksztár szerepében, legutóbb Mel Gibson partnereként láthattuk Az utolsó emberig-ben. Rendezőként 2014-ben debütált a Sodródva című drámával, de rögtön turbósebességre kapcsolt, mert a The Layover óta már megrendezett egy újabb filmet is.

A The Layover augusztus 3-án kerül fel az amerikai DirecTV kínálatába, majd egy hónappal az online premier után néhány mozi is bemutatja a tengerentúlon. Magyar premierről nincsen tudomásunk.