Hiába próbálja, ezt a bulit Stohl András sem tudja elrontani

A nyár bulifilmjeként reklámozott Pappa Piá-hoz most egy mozgalmas videóklipet adtak ki a Minden nap nyár című betétdalhoz, amely mindent megtesz azért, hogy ne csak a színészek, hanem mi is táncra perdüljünk. „Kell egy kis őrültség” – énekli benne Szabó Kimmel Tamás, és ezt számos, a filmből kivágott, mókásnak szánt élethelyzettel támasztja alá a videó.

Felbukkan egy láma a csónakházban, a Stohl András által megformált nagymenő vállalkozó golflabdával lődözi a kajakosokat, Szabó Simon árverésen emberkedik, Szabó Kimmel Tamás pedig úgy lóg be a diszkóba, hogy egy nőismerőse megvillantja a mellét az ajtónálló fickónak. Szépséghiba, hogy ezt a poént melltartó nélkül szokás elsütni.

A Pappa Piá-ban több nagyszabású táncos jelenet is lesz, de emellett motorcsónakba is szállnak a csónakházért vetélkedő szereplők, és a Parlament előtt szelik a habokat. A videóklipben az eddigieknél sokkal többször láthatjuk az X-Faktorból ismert Kováts Verát, illetve Miller Dávid (Ullmann Mónika és Miller Zoltán színész fia) is feltűnik benne. A főhős öccsét játssza, aki nemcsak dobol, hanem rappel is.

A zenés filmben Dobó Kata, Reviczky Gábor, Szabó Simon, Molnár Piroska, Korda György és Vajna Tímea is feltűnik, a Duna-parti buli augusztus 15-én lesz átélhető a mozikban.