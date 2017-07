Észbontó, amit ez a zenebolond srác művel a kocsijával

A Nyomd, bébi, nyomd kapcsán nemrég összegyűjtöttük az elmúlt tíz év legjobb autós üldözéseit. Edgar Wright akciófilmjéből akkor még nem tudtunk betenni részletet az összeállításba, most viszont kiadták a hat perces nyitójelenetet, amely tuti, hogy az élbolyba került volna a topistánkon.

Edgar Wright rögtön az elején tisztázza, mit is értett azon, hogy a legújabb filmje egy akció-musical, itt tényleg minden a zene ritmusára történik: arra lépdelnek a bankrablók, és később is a zene segíti Ansel Elgort főhősét, hogy egérutat nyerjen a rendőrök elől. Ámulatba ejtő és lelkesítő egységét hozta létre a zenének és a képeknek a Haláli hullák hajnala és a Vaskabátok rendezője.

Fantasztikus nyitány után az egész film is hasonlóan magas színvonalon pörög végig. Szerencsére a nézőket is érdekli, mit hozott létre a brit rendező, Amerikában és Magyarországon is karrierje legjobb számait hozza Edgar Wright. A Sony annyira elégedett a filmmel, hogy nyitott lenne egy folytatásra, és ettől a rendező sem zárkózik el. A Nyomd, bébi, nyomd-ról írt kritikánkat itt olvashatja el.