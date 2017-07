A Hellboy rendezője egy újabb szörnnyel kápráztat el

Guillermo del Toro az 1993-as Cronos című vámpírfilm óta újból és újból elbővült minket a kiapadhatatlannak tűnő fantáziavilágával, amelyben a horror keveredik a romantikával. Így volt ez a Bíborhegy-ben, és most a The Shape of Water-ben is, amely egy titkos kormányzati kutatóbázison játszódik, és egy vízi szörny az egyik főszereplője. Ez eddig rémtörténetnek tűnik, az Oscar-díjas Sally Hawkins belépésével viszont az egész átalakul egy humoros pillanatoktól sem visszariadó szerelmi drámává.

Az előzetes látványvilága kifogástalan, és az is izgalmasnak tűnik, ahogy Del Toro keveri a műfajokat. A The Shape of Water tulajdonképpen két magányos lélek egymásra találásáról szól, azzal a csavarral, hogy egyikük nem ember, hanem egy vízi lény, akit az Amazonas mentén Istenként tiszteltek. A szörny kosztümjébe az a Doug Jones bújt bele, aki del Toro Hellboy-filmjeiben egyszer már eljátszott egy hasonló teremtényt, Abe Sapient.

Michael Shannon formálja meg az intézet vezetőjét, aki legszívesebben a boncasztalon látná a szörnyet. Vele nem csupán a vízi lény megszöktetését tervezgető takarítónő (Sally Hawkins) nem ért egyet, hanem egy tudós (Michael Stuhlbarg) is a szörny pártjára áll, miután kiderül róla, hogy intelligens.

A The Shape of Water-t december 8-tól vetítik az amerikai mozik, a magyar premier dátumát még nem árulták el. A film egyik grafikusa, James Jean egy csodaszép plakátot adott közre az előzetes mellé.