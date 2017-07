Ez az erdőtűz a legkeményebb férfiakat is megpörköli

A végtelenségig lehet azon vitatkozni, hogy mi a leginkább embert próbáló foglalkozás a világon. Az Only the Brave című igaz történeten alapuló katasztrófafilm alighanem sokakat meg fog győzni arról, hogy az erdőtüzekkel hadakozó tűzoltóknál nincsen veszélyesebb hivatás.

Az előzetes egy lángoló medvével nyit, a későbbeknek pedig több tájképpel is érzékelteti az erdőtűz borzasztó gyönyörűségét. Még így képernyőn keresztül is megbabonázza az embert ez a hatalmas, pusztító lángtömeg.

A Whiplash dobosa, Miles Teller formálja meg a Granite Mountain Hot Shots újoncát, Josh Brolin pedig az elit osztag vezetőjét, aki napjaink John Wayne-ként száll szembe a tűzzel, és ahogy a westernhősök, ő sem beszél a fájdalmairól. „Nem könnyű osztozni a tűzzel a férfin” – mondja az aggódó feleséget megformáló Jennifer Connelly. Az Only the Brave-ben az egyik legférfiasabb színész, Jeff Bridges is feltűnik.

A katasztrófafilmet szeptember 22-től játsszák néhány európai országban, az amerikai mozik október 20-án mutatják be, magyar premierről eddig még nem kaptunk információt.