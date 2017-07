Michael Fassbendert az őrületbe kergeti egy sorozatgyilkos

A tetovált lány amerikai remake-je óta nem gyűlt össze ennyi sztár és ismert színész egy skandináv krimiben, mint most Jo Nesbø a Hóember című regényének a filmes adaptációjában. Michael Fassbender játssza a depresszióra hajlamos, munkamániás nyomozót, Harry Hole-t, aki Hollywood egyik új felfedezettje, a Mission: Impossible ötödik része óta szárnyaló svéd Rebecca Fergusonnal együtt próbál elkapni egy családanyákra vadászó sorozatgyilkost.

Az előzetesben pár pillanatra J.K. Simmons is feltűnik, illetve az IMDb tanúsága szerint Charlotte Gainsbourg, Chloe Sevigny, Val Kilmer és Toby Jones is szerepet kapott a Hóember-ben. Aki azért aggódik, hogy Hollywood esetleg kilúgozza szeretett krimijét, azt alighanem meg fogja nyugtatni a rendező személye: a filmet a svéd Tomas Alfredson jegyzi, aki egy kompromisszumok nélkül elmesélt skandináv történettel, az Engedj be! című vámpírfilmmel egyszer már világsikert aratott.

A regényről pár éve azt írtuk, hogy pörgős, rafinált, néha kemény thrillerbe csap át a nyomozás, a vége pedig barokkosan hajmeresztő. Bíztató, hogy ugyanezeket a jellemzőket a filmváltozat traileréről is el lehet mondani. A sorozatgyilkos módszere már most mindenkinek bele fog égni az agyába: egy ártatlan hógolyóval indít, de aztán a női áldozatait lefejezi, és hóemberekkel, illetve a hóemberre helyezett levágott fejjel hecceli a rendőrséget.

Fassbendert már rég nem láttuk ennyire nyúzottnak, Ferguson pedig veszélyes játékot űz azzal, hogy felkínálja magát a gyilkosnak. Alig várjuk, hogy október 12-én legyen, és miközben a havas norvég tájakon didergünk, azon agyaljunk, hogy ki is lehet a felelős ezekért a szörnyűséges bűntettekért.