A Fűrész-filmek főgonosza hét év után folytatja a kínzást

Van néhány horror-franchise, amely legalább annyira kinyírhatatlan, mint a műfaj híres gonoszai. A legújabb Halloween-filmet jövő októberben mutatják be a mozik, a Fűrész-sorozat szadista világába pedig már idén októberben visszatérhetünk. 2004 és 2010 között hét filmet készítettek a kirakós gyilkosról és áldozatairól. A Fűrész 3D után úgy tűnt, hogy kimúlik a franchise, most azonban ismét itt van Jigsaw, és ismét egy kínzókamra-komplexumba zárt be néhány szerencsétlen embert.

A legújabb részt a sorozat főgonoszáról, Jigsaw-nak nevezték el, és az előzetes alapján a szokásos izgalmakat fogja kínálni. Egyrészt kapunk néhány láncra kötött, elrabolt embert, akik a gyilkos halálos csapdáin próbálnak meg élve átjutni, másrészt a rendőrség nyomozását is követhetjük, akik próbálják kézre keríteni Jigsaw-t.

A főgonosz szerepében ismét Tobin Bell ármánykodik majd, a rendezést ezúttal egy német testvérpár, Michael és Peter Spierig vállalta el. Ők készítették a Magyarországon is bemutatott Daybreakers – A vámpírok kora című filmet és az Ethan Hawke főszereplésével készült Időhurok című sci-fit. A Jigsaw-t 2017. október 27-én mutatják be az amerikai mozik.