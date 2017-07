Ennek a gazdag családnak az életében nincs mit irigyelni

Senkit ne csapjon be Michael Haneke legújabb filmjének, a Happy End-nek a címe, az osztrák rendező továbbra is hű maradt mizantróp, a nézőket lehangoló látásmódjához. Egy nagypolgári francia család életébe leshetünk be most, és hiába nincs felirat a francia nyelvű előzeteshez, az már a másfél perces videóból is világosan kiderül, hogy nincs semmi irigylésre méltó az életükben.

Haneke ezúttal a menekültválságot is belevette elkeserítő világképébe, és olyan nagyszerű színészekkel dolgozott együtt, mint Jean-Louis Trintignant, Isabelle Huppert, Mathieu Kassovitz vagy Toby Jones. A címben rejlő irónia már a film elején egyértelművé válik, miután egy 12 éves lány megöli a hörcsögét, majd megmérgezi a nagyanyját.

Ahogy A fehér szalag és a Szerelem, úgy a Happy End is a cannes-i versenyprogramban debütált, két Arany Pálma után azonban az idén díj nélkül távozott Haneke a fesztiválról. Onozó Róbert kritikusunk szerint volt már ihletettebb alkotása is a rendezőnek, de ha esetleg abbahagyná a filmezést, ez egy „szép karrier-összegző búcsú” lehetne.

A Happy End november 2-tól látható a magyar mozikban.