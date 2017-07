Az Igazság Ligája új előzetesében a Csodanő a főnök

Akció akció hátán. Így lehet jellemezni Az Igazság Ligája vadonatúj, extra hosszú, négyperces előzetesét, amit a Comic-Conon tett közzé a Warner Bros. stúdió. Míg a korábbi teaserekben a DC filmes univerzumából sokak által hiányolt humort igyekeztek erőltetni, addig most a grandiozitás, a tűz- és vízözönnel, szárnyas démonokkal vívott nagyszabású csaták dominálnak.

Illetve: a Csodanő. Az Igazság Ligája marketingje eddig elsősorban Ben Affleck Batmanjére koncentrált, ám a Wonder Woman-film óriási kritikai diadala és kasszasikere nyomán seperc alatt előtérbe tolták Gal Gadot amazon szuperhősét (és hivatalosan is bejelentették a Wonder Woman 2-t). Az előzetes első perce gyakorlatilag róla szól, de az is kiderül, hogy a film főgonosza, Steppenwolf (akinek érces hangját Ciarán Hinds szolgáltatja) az amazonok szigetén, Themiszkürán landol majd.

Később aztán befutnak a többiek is: a rejtőzködő Denevérember, a csatában még kipróbálatlan Flash (Ezra Miller), a szigonyos Aquaman (Jason Momoa), valamint Cyborg (Ray Fisher), aki még a Batmobil fölött is képes átvenni az irányítást. A hősöknek már csak azért is össze kell fogniuk a Földet menetrendszerűen fenyegető veszéllyel szemben, mert Superman „halálával” akkora űrt hagyott maga után, amit a gonosztevők nem restek kihasználni.

A film látványvilágában alig tér el Az acélember-től vagy a Batman Superman ellen-től, a csatározó félistenek szokás szerint ismét városokat tesznek a földdel egyenlővé, és marad az acélos-kékes színvilág. A DC nem árul tehát zsákbamacskát, és mostanra már mindenki eldönthette, imponál-e neki Zack Snyder víziója.

Az Igazság Ligája forgatása nem volt problémamentes: Snyder kénytelen volt kiszállni a film készítéséből, hogy lánya tragikus halálát követően minden idejét a családjának szentelhesse. A helyébe Joss Whedon lépett, aki jelenleg egy Batgirl-filmen is dolgozik, ő vezényli le a szuperhősfilm utómunkálatait, minden bizonnyal Snyder szellemiségéhez híven. Nemrég azt is híresztelték, hogy Ben Affleck szögre akasztaná a denevérgúnyát, de a színész a Comic-Con paneljén cáfolta az ez irányú pletykákat.

A DC mozis univerzum csapatfilmje november 16-tól lesz látható a magyar mozikban.