Stephen King gonosz bohóca rengeteg rémálmot okoz majd ősszel

Nyilván minden horrorfilmet azzal az ígérettel adnak el, hogy az emberre rá fogja hozni a frászt. Az Az előzetesei azonban különlegesek, mert ezek még a legedzettebb horror-rajongókat is elgondolkoztathatják: ez tényleg ekkora para lesz? Mert ha igen, akkor sokszor lesz olyan, hogy a vásznon kibontakozó rettenet helyett inkább maga elé fogok bámulni.

A Stephen King azonos című regénye alapján készült film egy amerikai kisvárosban játszódik, ahol egy bohóc alakjában mutatkozó démon rászáll pár kamaszra, és nagyon úgy tűnik, hogy a haláluknál kevesebbel nem éri meg.

Ismét megnézhetjük a magyar fordításból Krajcáros néven ismert bohóc rémisztő bemutatkozását, amikor is csatornanyilásból mosolyog ki egy kisfiúra, majd a múltjáról is elárul pár dolgot az előzetes, végül pedig már csak arra koncentrál az egyre gyorsuló ütemű kedvcsináló, ahogy a démon terrorizálja a gyerekeket.

A bohócot Bill Skarsgard formálja meg, akit elől már most, a trailereket látva a Föld átellenes pontjára menekülnénk, de akár még ennél is félelmetesebb lehetett volna a lény: Andrea Muschetti rendező Tilda Swintonnak is felajánlotta a szerepet. Az Az szeptember 14-től látható a magyar mozikban. Egy új plakátot is kiadtak, amelyen az előzetesben sokszor elhangzó mondat olvasható: „Te is lebegni fogsz.”