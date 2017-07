Jennifer Lawrence-ék eddig bírták a titkolózást

Az év talán legnagyobb rejtélye a mother! (igen, így kell írni a címét, kisbetűvel, felkiáltójellel a végén), a Fekete hattyú-t jegyző Darren Aronofsky új kis költségvetésű pszichohorrorja, amiben a rendező barátnője, az Oscar-díjas Jennifer Lawrence alakítja a főszerepet a szintén Oscar-díjas Javier Bardem oldalán, de ott lesz velük a vásznon Michelle Pfeiffer és Ed Harris is - ők ketten botrányos módon még csak jelölésig jutottak az Oscaron.

A mozibemutatóig már csak másfél hónap van hátra, de egészen mostanáig egyetlen fotót, egyetlen kockát nem láttuk a legnagyobb titokban leforgatott filmből, csak egy meghökkentően bizarr plakátot. Már eszembe is jutott, milyen szuper lesz teljesen szűz szemmel beülni majd a mother! világpremierjére a velencei filmfesztiválon pár hét múlva, de most némileg belerondított a talányba a frissen felbukkant teaser előzetes, amiből ha sok nem is derül ki a filmről, de azért valami mégis csak kiderül.

A félperces ízelítő nagy részében Lawrence bolyong egy házban, miközben egyre nyugtalanítóbb részleteket hallunk beszélgetésekből a fentebb említett négy színész között. Aztán a színésznő kinyitja az ajtót, ami előtt senki sem áll, majd pörgősre vágott, horrorisztikus részleteket kapunk a filmből, illetve annak ígéretét, hogy augusztus 8-án megnézhetjük a teljes előzetest.

A mother! az augusztus 30-án induló velencei filmfesztiválon debütál, Amerikában szeptember 15-én mutatják be, a magyar mozikba október 19-én kerül anyám! címmel.