Angelina Jolie megint érzelgősen nyúlt egy népirtáshoz

Drámai előzetest kapott a vörös khmer népirtásról szóló First They Killed My Father, Angelina Jolie új rendezését szeptemberben nézhetjük meg.

A délszláv háború idején játszódó A vér és a méz földjén után most egy másik véres történelmi konfliktust dolgoz fel rendezőként Angelina Jolie, aki a vörös khmerek rémuralmáról forgatta a First They Killed My Father című filmjét. Pol Pot milliós népirtással járó diktatúrájának hétköznapjai egy gyerek szemén keresztül bontakoznak ki, a film Loung Ung emberjogi aktivista emlékiratain alapszik. Itt az első előzetes.

Ung családját a vörös khmerek hatalomátvétele után nem sokkal szétszakították, testvéreit munkatáborba küldték, belőle pedig gyerekkatonát képeztek. A film most közzétett első előzetesében látjuk, ahogy szertefoszlik a gyerekkori idill: a kislány eleinte ártatlanul szemléli a városukba érkező katonákat, és a házuk fölött érkező helikopter után nyújtózkodik, de hamar kiköltöztetik őket az otthonukból.

A gyerekek egy részét a termőföldeken kezdik el dolgoztatni a teljes önellátást megcélzó rezsim vezetői, másokból katonát igyekeznek faragni, akik bombákat telepítenek, puskákkal gyakorlatoznak, és szögesdrótot fektetnek le.

A rabmunka hangjaira vágott előzetes drámai filmet sugall, de az elvárásokat érdemes óvatosan kezelni, mert A vér és a méz földjén szigorú kritikákat kapott anno (például tőlünk is), sokan úgy vélték, Angelina Jolie emberjogi aktivistának tehetségesebb, mint rendezőnek. Úgy tűnik, filmnyelvi eszközei azóta sem finomodtak, a kivégzés hangjára most felreppenő madarak képét vágja.

A forgatókönyvet Angelina Jolie közeli bizalmasával és a memoár szerzőjével, Loung Unggal írta, de a történet autentikusságára a hazájában elismert kambodzsai dokumentumfilmes, Rithy Panh is ügyelt producerként. A producerek listája további érdekességet is tartalmaz, ugyanis Angelina Jolie és Brad Pitt kambodzsai születésű adoptált fia, a mindössze 16 éves Maddox Jolie-Pitt nevét is megtaláljuk rajta.

A Kambodzsában, khmer nyelven forgatott First They Killed My Father-t nem egy hollywoodi stúdió, hanem a Netflix forgalmazza, a streaming-szolgáltató korábban sikert aratott a hasonló tematikájú, afrikai gyerekkatonákról szóló Beasts of No Nation-nel. Angelina Jolie negyedik rendezését először a kambodzsai közönség láthatta idén februárban, következő alkalommal a torontói filmfesztiválon vetítik szeptemberben, a Magyarországon is előfizethető Netflixre pedig szeptember 15-én kerül fel a film.

Angelina Jolie-t nemrég azzal vádolták, hogy kihasználta a kambodzsai árvagyerekeket a szereplőválogatás során, erről itt írtunk részletesen.