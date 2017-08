Jennifer Lawrence elvesztette a józan eszét

Jennifer Lawrence és Darren Aronofsky egy egészen különleges és csodálatosan bizarr filmet hozott össze. Keveset lehet tudni az anyám!-ról, de ez a filmek egész történetét elmesélő trailerek korában nem is baj. Az első teljes előzetes is inkább arra koncentrál, hogy átadja a nyugtalanító atmoszférát, és azt a rettenetet, amikor ráeszmélünk, hogy talán nem is ismerjük olyan jól a párunkat, mint gondoltuk.

Pszichológiai horror a zsáner neve, az iszonyat így Jennifer Lawrence szerető feleségének az elméjében bontakozik ki, aki békés otthont akar teremteni a vidéki házukban, de a férjéhez (Javier Bardem) újabb és újabb váratlan látogatók érkeznek. Beköltöznek a lakásukba, szeretkeznek az ágyukban, egy éjszaka már a mezőt is ellepik, és úgy kell rájuk reteszelni az ajtót, mintha húsevő zombik lennének.

Aronofsky a Fekete hattyú után megint egy fiatal nő mentális szétesését boncolgatja, Jennifer Lawrence-en egyre jobban eluralkodik a téboly, ahogy kutat a férje rejtélyes vendégei után. A borzalmak valószínűleg metaforikusak, és a horror a párkapcsolatukban rejlik: egyik oldalon a nő, aki takaros otthont akar vezetni, és elszigetelni magukat a világtól, a másikon a férfi, aki nyitott új emberekre és új ötletekre, és ezért be is fogadja őket az otthonukba.

A sajtóanyag szerint „a szerelemről, az odaadásról, és áldozathozatalról szól” az anyám!, amely az év legkülönlegesebb horrorfilmjének ígérkezik, nagyszerű színészi alakításokkal és Jóhann Jóhannsson borzongató zenéjével. Nálunk október 19-től vetítik a mozik.