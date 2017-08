Sztálin halálán rengeteget fogunk még nevetni

Sztálin a halálba nevette magát, a szovjet politikusok a hatalomért marakodnak. Armando Iannucci, aki Az alelnök-kel, az Egy kis gubanc-cal és A kormányrúdnál című sorozattal a politikai szatírák mesterének bizonyult, ezúttal Sztálin halálát és az azt követő káoszt figurázza ki. A The Death of Stalin előzetese azt ígéri, A tanú után megint nevethetünk egy jót a kommunizmus abszurditásán.

Steve Buscemi, a Coen fivérek egyik kedvenc színésze játssza Nyikita Hruscsovot: az öreg szovjetté sminkelt, vékonydongájú színésznek már a kinézete is vicces, de valószínűleg neki jutnak a legjobb poénok is. „Békét teremtek, és szétcseszek bárkit, aki az utamba áll” – jelenti az elvtársaknak, majd az erdőben futva ármánykodik, ahol meg is kérdezik tőle, mégis hogyan lehet futás közben összeesküvést szőni.

Mellette Jason Isaacs tábornoka ígérkezik a legszórakoztatóbbnak, az arcát óriási sebhely díszíti, és látszólag élvezi, ha a frászt hozza a politikusokra. A Homeland-ből ismert Rupert Friend Sztálin folyamatos vodkamámorban úszó fiát alakítja, Andrea Riseborough a kétségbeesett lányát, a Monty Python-os Michael Palin pedig Molotov külügyminiszterként brillírozhat.

A The Death of Stalin-t október 20-án mutatják be Angliában, és van rá esély, hogy hozzánk is eljut majd a film.