Erre a szívszorító csodára vártunk egész évben

Sean Bakernek elég volt egy iPhone és pár tehetséges amatőr, hogy zseniális filmet forgasson a Hollywood utcáin élő transznemű prostituáltakról, és az ő bonyolult érzelmi életükről. A Tangerine után Amerika egyik legmenőbb független filmese most celluloidra dolgozott, de újra a peremen élőkről mond egy imádnivaló mesét.

A The Florida Project-ben is az amerikai szórakoztatóipar szimbólumának árnyékában tengetik az életüket Sean Baker hősei: a Disneyworldtől nem messze, egy olcsó motelben lakik Halley (Bria Vinaite), aki alkalmi prostitúcióból tartja el magát, és hatéves kislánya (Brooklynn Prince), aki gyermeki ártatlansággal éli meg a mélyszegénységet, a ma végre befutott első előzetesben pénzt kéreget a járókelőktől, arra hivatkozva, hogy a doktor fagyit írt fel neki gyógyszerként.

Az ő szemében a csiricsáré épületek sokszínű meseországgá válnak, pimaszsága és életvidámsága a filmet is ellenállhatatlanul cukivá teszi, és nem engedi, hogy a téma agyonnyomja a nézőt. Sean Baker megint tehetséges amatőrökkel dolgozott, de ezúttal Willem Dafoe-t is megnyerte a filmhez, hogy játssza el a gondnokot, aki a motel mellett a családról is gondoskodik fura apafiguraként. Állítólag élete egyik legjobb alakítását nyújtja, ami nem kis szó A vámpír árnyéka vagy az Antikrisztus után, de mi bízunk benne, hogy nem túlzás.

A vizuálisan gazdag, történetében szikár filmért odáig voltak az amerikai kritikusok, és minket is annyira megérintett Cannes-ban, hogy azóta várjuk, hogy újra láthassuk. A mostanában a legizgalmasabb amerikai független filmeket (Holdfény, A boszorkány, Ex Machina stb.) forgalmazó A24 az Oscar-szezonra tartogatja a The Florida Project-et, Amerikában október 6-án küldik limitált moziforgalmazásba, és nagyon reméljük, hogy valaki hozzánk is elhozza ezt az életigenlő csodát.