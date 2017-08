Nem csak a magyarok tudnak idióta filmcímeket adni

Befutott a Thor: Ragnarök japán előzetese, ami mellett három ok miatt sem mehetünk el szó nélkül. Az első és legfontosabb, hogy a Ragnarök előzetese Led Zeppelin nélkül is annyira vagány, hogy nem lehet elégszer megnézni, így nyugodtan indítsuk el a japán feliratos verziót is, és ámuljunk el újra, micsoda szürreális színkavalkádot és milyen vicces ámokfutást rendezett nekünk az új-zélandi fenegyerek, Taika Waititi.

Másodszor, a Marvel-filológusoknak nem árt feljegyezni, hogy a japán trailerben már Doctor Strange-et is láthatjuk, amint megjósolja Thor jövőjét (spoiler: nem túl fényes). Harmadszor pedig, bepillanthatunk a japán filmforgalmazás kulisszái mögé, és megtudhatjuk, hogy náluk is élethalálharc folyik a nézettségért, és ezért ők is hajlandóak hülyét csinálni magukból a címadással. Hiszen mi mással magyarázhatnánk, hogy az új Thor-film alcímében megszabadultak a germán mitológiára utaló Ragnaröktől, és az egyik legsikeresebb japán filmét, a Battle Royale-ét illesztették a helyére?

Olyan ez, mintha nálunk Thor: Saul fia, Thor: Kincsem, vagy hogy az ifjúsági regényes vonalon maradjunk, Thor: A Pál utcai fiú címen forgalmaznák a filmet. Jó-jó, annyiban igazuk van a japánoknak, hogy a Ragnarök végül is nem szól másról, mint hogy asgardi és egyéb istenek látványosan szétcsapják egymást, tehát tényleg egy királyi csatára, egy battle royale-ra válthatnak jegyet, A Pál utcai fiúk-hoz pedig csak annyi köti Thort, hogy einstandolják a legkedvesebb játékszerét, és összeroppantja a Mjölnirt a halál istennője (Cate Blanchett, ki más?).

A Battle Royale egyébként egy 2000-ben bemutatott ultrabrutális A legyek ura-disztópia, amelyben vakációra mennek a diákok, de az osztálykirándulás végére csak egyikük maradhat életben, így kegyetlenül meggyilkolják egymást. Magyarországon a 2002-es Titanic filmfesztiválon vetítették.

A családbarát szuperhősfilm nyilván nem lesz ilyen véres, de reméljük, a japánok már tudnak valamit, és legalább színvonalában hozza a Ragnarök, pardon, a Thor: Battle Royale a névrokona színvonalát.