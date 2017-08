Beleborzongtunk Lenny Kravitz lányának gyilkossági ügyébe

Zoë Kravitzre már akkor felfigyeltünk, amikor még Halhatatlan Joe egyik felesége volt az öt közül a Mad Max: A harag útjá-ban, de Lenny Kravitz 28 éves lánya az utóbbi időben egyre nagyobb szerepekben bontakoztathatja ki tehetségét. Legutóbb Scarlett Johansson vígjátékában, a Csajok hajnalig-ban mutatta meg, hogy nemcsak érzéki, de vicces is tud lenni (ő volt a lány, aki bevállalta az édeshármast a szomszédokkal, hogy elterelje a figyelmüket), és a Hatalmas kis hazugságok-ban is lenyűgözött minket.

Legközelebb erre a Gemini című filmben lesz esélye, amiben egy hideg hollywoodi sztárt játszik, aki csúnya gyilkossági ügybe keveredik. Hűséges és lelkes asszisztensének, Jillnek (Lola Kirke) kell kinyomoznia, mi történt a színésznő házában, miközben ott liheg a nyakában egy Beverly Hills-i zsaru.

A Gemini-t a South by Southwest fesztiválon mutatták be márciusban, és a kritikusok álmos és költői neo noirként dicsérték, ami folyamatos bizonytalanságban tart labirintusszerű cselekményével, miközben megbabonáz az izzó neonszíneivel. Jobb pillanataiban állítólag a Szigorúan bizalmas és A hosszú álom klasszikusát is megidézi Aaron Katz, aki a Cold Weather után újra egy kisléptékű, de gyomorszorítóan izgalmas detektívtörténetet vitt vászonra.

A főszerepet Kravitz mellett Lola Kirke játssza, aki az amerikai független film új sztárja lehet: emlékezeteset játszott már a Holtodiglan-ban is (ő volt a pár egyik tagja, akik lenyúlták Amy pénzét a motelben), de sokan az Amerikai álomlány cserfes Tracy-jeként szerették meg Greta Gerwig oldalán.

Nyomozóként is egy ismerőst köszönthetünk, a krimit John Cho, vagyis Sulu teszi izgalmasabbá az új Star Trek-filmekből. Cho az utóbbi idők legszebb romantikus filmjében, a Columbus-ban brillírozott, amit mi is megnézhetünk a Cinefesten. A Gemini-t jövő tavasszal mutatják be az amerikai mozik.