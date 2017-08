Adam Sandler megvillantja színészi zsenialitását

Adam Sandler a filmes díjak közül eddig az Arany Málnát gyűjtögette szorgalmasan (a vállalkozó szelleműek itt számolhatják össze, hány jelölést és szobrot nyert), de Cannes-ban most egyöntetűen borult le elé a filmszakma a The Meyerowitz Stories-ban nyújtott alakításáért. Ahogy azt cannes-i kritikánkban is írtuk, azt azért nem szabad elfelejteni, hogy Sandlernek csak a vígjátékai közül pocsék a legtöbb, egyébként nagyon jó színész, a Kótyagos szerelem-ben például zseniális volt, és ezt egy Golden Globe-jelölés is bizonyítja.

A The Meyerowitz Stories-ban egy szétesett középkorút férfit alakít, aki háttérbe szorul a sikeres fiútestvére (Ben Stiller) és kibírhatatlan apja (Dustin Hoffman) mellett, a színész pedig állítólag mindenkit, Stillert, Hoffmant, Emma Thompsont és Elizabeth Marvelt is lejátssza a filmben. Az első, kedvcsináló előzetesben ebből még keveset látunk, Sandler egy zongora mellett rögtönöz egy dalt, az éneklésbe bekapcsolódik a családi kórus, és közben életképeket kapunk a kálváriájukból: egy elcsattanó pofont, egy kirobbanó veszekedést, egy kórházi vészhelyzetet.

Sokak szerint Adam Sandler Oscar-közelbe is kerülhet az alakításával, ami már csak azért is pikáns lenne, mert a The Meyerowitz Stories-t a Netflix gyártotta, és ez nemcsak a színésznek, de a Cannes-ban kifütyült streaming-szolgáltatónak is óriási elismerést jelentene. A filmet egyébként a diszfunkcionális amerikai családok éles szemű krónikása, Noah Baumbach írta és rendezte, és bár a kritikák alapján nem ez a legszellemesebb vagy legizgalmasabb filmje, de mindenképp a leghumánusabb és a legközérthetőbb.

A The Meyerowitz Stories október 13-tól lesz elérhető a Magyarországról is előfizethető Netflixen.