Ilyen brutális lesz a Szárnyas fejvadász 2

A Szárnyas fejvadász 2049 eddigi előzetesei azt sugallták, olyan borzongatóan hangulatos és gyönyörű filmre válthatunk majd jegyet, ami tiszteletben tartja a klasszikus sci-fi stílusát, és narancssárga neonfényekbe és el nem apadó esőbe áztatja a jövőbeli Los Angelest, úgyhogy akár már postázhatjuk is Roger Deakins operatőrnek az első Oscar-díját.

A mostani trailer viszont azt ígéri, észbontó akciókból sem lesz hiány Denis Villeneuve, az Érkezés és a Sicario rendezőjének új filmjében. A tévészpot Frank Sinatrával nyit – „It’s quarter to three”, búgja a legendás énekes a mikrofonba –, de hamar berúgják az akciómotort, és láthatjuk, ahogy rakétával támadnak Harrison Fordékra a repülők, a leharcolt Ryan Goslingot követő bérgyilkosnő kipattintja a kését, A galaxis őrzői-ből ismert Dave Bautista pedig a falat is átüti, miközben bunyózik vele. Ezúttal pár másodperccel tovább nézhetjük, ahogy a zsaru lőpárbajozik, és Gosling azt is megmutathatja Harrison Fordnak, hogy van annyira jó pilóta, mint Han Solo.

Az előzetesben a történetről is elejtenek néhány információmorzsát, amiktől egy kicsit jobban összeáll, miről is fog szólni a film. Jared Leto biztos benne, hogy az emberiség ki fog halni, és a replikánsok jelentik a faj jövőjét, ezért - ha jól sejtjük - a félelmetes üzletember hadsereg épít belőlük, K ügynök (Gosling) pedig megkeresi a rejtőzködő Deckardot (Ford), hogy meséljen el mindent, amire emlékszik, hátha a tudása hasznos lesz ebben a harcban.

Reméljük, nem a szuperhősök untig ismert világmentését kell végignéznünk a Szárnyas fejvadász futurista díszletei között, de biztató jel, hogy Amerikában a film a családbarát PG-13 helyett R besorolást kapott, ami nálunk a 18-as karikának felel meg. Az eredetihez hasonlóan tehát a Szárnyas fejvadász 2049 is a felnőtteknek készült, ami alátámasztja az előzetes nyilatkozatokat, amik szerint Villeneuve brutálisabbnak fogja mutatni a Blade Runner világát, mint anno Ridley Scott.

A Szárnyas fejvadász 2049-en október 5-től ámulhatunk a moziban.