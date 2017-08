Nicole Kidman vijjogva vezeti rohamra a punkokat

Még májusban debütélt Cannes-ban a How to Talk to Girls at Parties-t, a fesztiválok közönségén kívül azonban még senki nem láthatta ezt a zenés agymenést. Az angol és az amerikai premier dátuma még kérdőjeles, valószínűleg átcsúszik jövőre, ám Japánba még idén eljut, december elsején, ennek köszönhető, hogy megnézhetünk egy ottani előzetest.

A másfél perces kedvcsináló hűen tükrözi John Cameron Mitchell sci-fi vígjátékának zakkantságát, vad látványelemeit, a japán nyelvű felvezető még passzol is hozzá. A kamasz Enn (Alex Sharp) menthetetlenül belezúg egy földre szállt űrlénybe (Elle Fanning), lakótelepi nyalakodás, paradicsomevés és zenehallgatás útján ismerteti meg az emberi létezéssel.

Aztán jön a punk, ami mindent megváltoztat. Fanning először csak az életérzést sajátítja el – ollóval hasítja fel sárga ruháját –, majd Nicole Kidman radikális punk-királynője a szárnyai alá veszi. Rázd le az elnyomást, hirdesd az igazságot, légy eredeti – okítja a David Bowie-frizurás Kidman, aki vijjogva vezeti rohamra szakadt szerkós hadseregét.

A Neil Gaiman novellájából készült film valóságos energiabomba, szellemes, szeleburdi őrület; hatása utólag elpárolog, de menet közben felvillanyoz és elsodor. Megérdemelné, ha nem tűnne el a süllyesztőben, és esetleg a magyar nézőkhöz is eljutna valamikor 2018 első felében.